ESPN: جريزمان أوقف انتقاله لـ أورلاندو بسبب نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 22:27

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

أوقف الفرنسي أنطوان جريزمان عملية انتقاله لـ أورلاندو سيتي الأمريكي بعد تأهل أتلتيكو مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وساهم جريزمان في تأهل الروخيبلانكوس لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة.

ويرغب الفرنسي في إنهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد برفع اللقب.

ووفقا لشبكة ESPN فإن جريزمان أوقف انتقاله لأورلاندو سيتي الأمريكي رغبةً في حصد لقب كأس ملك إسبانيا مع أتلتيكو مدريد، إذ يريد أن يضيف اللقب لصالح فريقه.

ويأمل أيضا في المشاركة مع الفريق ضد توتنام في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والذي سيقام يوم 18 مارس الجاري للمساعدة في تأهل الفريق لربع نهائي المسابقة.

وأشار التقرير إلى أن عرض أورلاندو سيتي سينتهي يوم 26 مارس الجاري وهو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الأولى في أمريكا.

وهو ما يعني أن جريزمان إذا أراد إتمام الانتقال فسيكون أمامه اللعب ضد توتنام لكن لن يلحق بمواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 26 أبريل المقبل.

وأصبح جريزمان رابع أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي برصيد 483 مباراة وهو الهداف التاريخي برصيد 210 هدفا.

ويأمل جريزمان إضافة اللقب الرابع له مع أتلتيكو مدريد بعد السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي.

