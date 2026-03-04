موندو ديبورتيفو: كاريك يفكر في بديل راشفورد مع مانشستر يونايتد

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة ضد جوادالاخارا

كشف مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن تفكيره من الآن في تدعيم صفوف الفريق بجناح أيسر ليعوض رحيل ماركوس راشفورد لاعب برشلونة المعار من مانشستر يونايتد المحتمل.

ويمتلك ماركوس راشفورد اتفاقا مع إدارة برشلونة بشراء عقد اللاعب في الصيف المقبل في حالة تألق اللاعب مع الفريق بالموسم الحالي.

ونقلا عن تصريحات لموندو ديبورتيفو تحدث كاريك قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل المقرر إقامتها الآن في الدوري الإنجليزي: "أعتقد أنك تبحث دائمًا عن التوازن في الفريق والتشكيلة لتحقيق أقصى قدر من المرونة، لذا فهو بالتأكيد شيء يجب أخذه في الاعتبار".

وعند سؤاله مجددا عن إمكانية التعاقد مع جناح أيسر، أجاب: "هذا أمر ممكن للغاية".

وانضم راشفورد لبرشلونة مع بداية الموسم الحالي في نظام إعارة مع أحقية الشراء بالصيف المقبل.

وخاض راشفورد مع برشلونة 36 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

وودع برشلونة كأس ملك إسبانيا بتحقيق الانتصار أمام أتلتيكو مدريد بـ3-0 لكن هزيمة الذهاب بـ4-0 أطاحت بالفريق خارج البطولة.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

