دوري NBA – تقرير: كيري سيحاول اقناع ليبرون جيمس بالانضمام إلى جولدن ستيت

بدأت التقارير والأخبار تحوم حول ليبرون جيمس، مع اقتراب تعاقده من نهايته مع لوس أنجلوس ليكرز بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكية NBA مع فريقه الحالي ليكرز بنهاية الموسم، في ظل ترقب كل فرق الدوري الأمريكي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فريق جولدن ستيت واريورز يسعى لاستقطاب ليبرون جيمس في الموسم المقبل.

وذلك في حالة إذا قرر ليبرون الاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال.

ويقود المفاوضات الأولية مع ليبرون، أسطورة جولدن ستيت النجم ستيفن كيري وزميله دريموند جرين.

ويأمل جولدن ستيت في الجمع بين أبرز نجمين في دوري NBA في الوقت الحالي وهما ليبرون جيمس وستيف كيري، وذلك في فريق واحد في الموسم المقبل.

ليبرون البالغ من العمر 41 عاما بدأ مسيرته في فريق كليفلاند كافاليرز عام 2003، ثم انضم إلى ميامي هيت في عام 2010، وعاد مرة أخرى إلى كليفلاند في 2014.

قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس ليكرز في 2018 ويستمر معه حتى الآن.

وفاز ليبرون بلقب دوري NBA مع الفرق الثلاثة التي لعب لها، بواقع لقبين مع ميامي، ولقب مع كل من كليفلاند وليكرز.