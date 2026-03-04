تقرير: بيلينجهام يسافر إلى لندن لبحث تطورات إصابته.. ومبابي قد يلحق بمواجهة الأبطال

يسابق جود بيلينجهام الزمن للتعافي من إصابة عضلية في ساقه اليسرى، بعدما سافر إلى لندن للحصول على رأي طبي ثان تحت إشراف مباشر من ريال مدريد.

وذكرت صحيفة آس أن لاعب الوسط الإنجليزي يتواجد منذ أيام في العاصمة الإنجليزية برفقة رئيس الجهاز الطبي نيكو ميهيتش، ضمن نظام الاستشارات الخارجية الذي يتبعه النادي في بعض الإصابات المعقدة.

وأكد النادي أن خطوة البحث عن رأي ثان ليست بطلب من اللاعب، بل تأتي بقرار من الإدارة الطبية عندما ترى أن ذلك قد يساعد في تحسين التشخيص وتقليص مدة الغياب.

ويعاني بيلينجهام من إصابة تجاوزت الشهر، ما دفع ريال مدريد إلى تكرار السيناريو الذي حدث مع كيليان مبابي مؤخرا.

وكان بيلينجهام قد أصيب خلال مواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو خلال الشوط الأول بالعضلة الخلفية في فبراير الماضي.

اللاعب الإنجليزي شارك منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات.

وتمكن جود من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4.

وكان مبابي قد سافر هو الآخر للحصول على تقييم إضافي لحالته، ويعمل حاليا على اللحاق بمواجهة الأربعاء المقبلة في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويخضع المهاجم الفرنسي لبرنامج علاجي تحفظي بإشراف الطبيب برتراند سونيري كوتيه، أحد أبرز المتخصصين في إصابات الركبة للرياضيين.

ويتدرب مبابي حاليا في باريس، على أن يعود إلى مدريد يوم الجمعة، فيما سيتحدد موقفه النهائي وفقا لتطور حالته خلال الأيام المقبلة، رغم صعوبة لحاقه بالمباراة.

وفي سياق متصل، شهدت الحصة التدريبية الصباحية عودة راؤول أسينسيو إلى التدريبات على الملعب، بعدما أدى جزءا من المران مع المجموعة وجزءا آخر منفردا، في محاولة لدعم الفريق قبل مواجهة فيجو في ظل الغيابات الدفاعية.