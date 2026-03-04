تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:20

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد إسبانيا

دخل المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين.

ويعقد كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" اجتماعا حاسما يوم الخميس لتحديد مصير كأس فيناليسيما.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وكشف موقع إل موندو الإسباني أن كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين لن تقام في قطر.

وأشار التقرير إلى أن لندن وروما وميلانو الأقرب لاستضافة المباراة، لكن إقامة المباراة في العاصمة المغربية الرباط، احتمال وارد.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.



وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

الأرجنتين إسبانيا فيناليسيما
