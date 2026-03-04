مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. جوووووول للضيوف
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:14
كتب : FilGoal
يوفر موقع FilGoal.com نقل مباشر لحظة بلحظة لمباراة أرسنال وبرايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز 12 برصيد 37 نقطة.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة.
....................................................................................................................................
ق9: جووووووووووووووووووووول أول عن طريق ساكا من تسديدة صاروخية سكنت شباك برايتون
ق3: جابرييل ماجالايش ينقذ أرسنال من هدف أول عن طريق بالينا
بداية المباراة
نرشح لكم
ليفاندوفسكي يعود لتدريبات برشلونة بقناع استعدادا للمشاركة أمام بلباو مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتنجهام.. انطلاق المباراة تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1)-(0) تشيلسي.. مارتينيز يتألق تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300 تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند أمام نوتنجهام.. وفودين وشرقي أساسيان إيقاف ماستانتونو مباراتين بعد طرده أمام خيتافي تقرير: توماس فرانك يقترب من تدريب كريستال بالاس