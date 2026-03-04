مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. جوووووول للضيوف

يوفر موقع FilGoal.com نقل مباشر لحظة بلحظة لمباراة أرسنال وبرايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز 12 برصيد 37 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة.

ق9: جووووووووووووووووووووول أول عن طريق ساكا من تسديدة صاروخية سكنت شباك برايتون

ق3: جابرييل ماجالايش ينقذ أرسنال من هدف أول عن طريق بالينا

بداية المباراة