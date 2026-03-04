انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. تعزيز الصدارة

يوفر موقع FilGoal.com نقل مباشر لحظة بلحظة لمباراة أرسنال وبرايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز 12 برصيد 37 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة.

ق63: رايا يتصدى لرأسية مهاجم برايتون وينقذ فريقه من التعادل

ق60: خطيرة لبرايتون ورايا يتألق

انطلاق الشوط الثاني

ق12: جابرييل ينقذ أرسنال من جديد أمام ميتوما

ق9: جووووووووووووووووووووول أول عن طريق ساكا من تسديدة صاروخية سكنت شباك برايتون

ق3: جابرييل ماجالايش ينقذ أرسنال من هدف أول عن طريق بالينا

بداية المباراة