انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. تعزيز الصدارة
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:14
ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز 12 برصيد 37 نقطة.
ق63: رايا يتصدى لرأسية مهاجم برايتون وينقذ فريقه من التعادل
ق60: خطيرة لبرايتون ورايا يتألق
انطلاق الشوط الثاني
ق12: جابرييل ينقذ أرسنال من جديد أمام ميتوما
ق9: جووووووووووووووووووووول أول عن طريق ساكا من تسديدة صاروخية سكنت شباك برايتون
ق3: جابرييل ماجالايش ينقذ أرسنال من هدف أول عن طريق بالينا
بداية المباراة
