العشري لـ في الجول: أخوض مهمة انتحارية مع فاركو.. ولا أريد الحديث عن الإسماعيلي

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:10

كتب : بسام أبو بكر

طارق العشري - الاتحاد

تحدث طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق فاركو عن كواليس تعاقده مع الفريق.

وأعلن نادي فاركو تعيين طارق العشري مدربا للفريق خلفا لأحمد خطاب.

وقال طارق العشري لـ FilGoal.com: "تلقيت اتصالا أمس الثلاثاء من نادي فاركو لتولي قيادة الفريق، وعقدنا جلسة على الفور وتم الاتفاق على كافة التفاصيل".

وتابع "أخوض أول مران مع فاركو بعد قليل اليوم الأربعاء، وأرى أننا في مهمة انتحارية الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في الدوري الممتاز".

واختتم طارق العشري تصريحاته "لا أريد الحديث عن تجربة الإسماعيلي في الوقت الحالي، وأركز حاليا على مهمتي مع فاركو".

وقاد العشري فاركو سابقا في 18 مباراة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023.

حقق وقتها الفريق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7، فيما خسر 4 مواجهات.

ورحل طارق العشري عن الإسماعيلي قبل 3 أيام، بعد الخسارة أمام الجونة 2-1.

وقاد العشري فريق الإسماعيلي في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.

وخسر فاركو أمام كهرباء الإسماعيلية 2-0 ضمن الجولة 20 ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وأشعل كهرباء الإسماعيلية صراع الهبوط في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وفاز كهرباء الإسماعيلية على فاركو منافسه المباشر في صراع الهبوط، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الـ19 بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ17.

وتجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

ويظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري ضد إنبي، بينما يلعب فاركو ضد غزل المحلة.

وفي الدور الثاني للدوري تتنافس الفرق أصحاب المركز السبعة الأولى على اللقب والتأهل لبطولات إفريقيا للأندية.

وتتنافس الفرق من المركز الثامن وحتى المركز الـ21 والأخير لتفادي الهبوط بنهاية الموسم.

