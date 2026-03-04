ليفاندوفسكي يعود لتدريبات برشلونة بقناع استعدادا للمشاركة أمام بلباو

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

عاد روبيرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لتدريبات الفريق مرتديا قناعا أسود بعد إصابته أسفل العين.

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز برشلونة بـ 3-0 ولم يتمكن من التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بسبب هزيمة الذهاب بـ 4-0.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة نتيجة ارتطام خلال مباراة فياريال.

وظهر اليوم روبيرت ليفاندوفسكي في تدريبات برشلونة الجماعية مرتديا قناعا استعدادا للمشاركة أمام أتلتيك بلباو بالجولة المقبلة في الدوري الإسباني.

وخاض ليفاندوفسكي مع برشلونة الموسم الحالي 32 مباراة مسجلا 14 هدفا وصنع 3 آخرين.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.

برشلونة ليفاندوفسكي
