إيقاف ماستانتونو مباراتين بعد طرده أمام خيتافي

أعلنت لجنة المسابقات إيقاف فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد مباراتين عقب طرده في مواجهة خيتافي.

وخسر ريال مدريد من خيتافي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتعرض ماستانتونو للطرد في الدقيقة 94 بعد حصوله على بطاقة حمراء بماشرة.

وذكرت اللجنة أن الحكم دوّن في تقريره أن اللاعب الأرجنتيني توجه إليه قائلا: "يا لها من مهزلة، يا لها من مهزلة سخيفة".

واستندت اللجنة إلى المادة 124، التي تنص على الإيقاف مباراتين بسبب "سلوكيات تنطوي على ازدراء أو عدم احترام".

ورفضت اللجنة في الوقت ذاته استئناف ريال مدريد ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها أوريلين تشواميني خلال اللقاء.

وأكدت في بيانها أن "تقدير شدة الاحتكاك بين اللاعبين من اختصاص الحكم، ويقع ضمن حدود سلطته التقديرية في تقييم اللعبات".

الهزيمة كانت هي الأولى لريال مدريد من خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو منذ عام 2008.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.