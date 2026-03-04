تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 20:34
كتب : FilGoal
نرشح لكم
ليفاندوفسكي يعود لتدريبات برشلونة بقناع استعدادا للمشاركة أمام بلباو مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتنجهام.. انطلاق المباراة تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. جوووووول للضيوف مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1)-(0) تشيلسي.. مارتينيز يتألق تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند أمام نوتنجهام.. وفودين وشرقي أساسيان إيقاف ماستانتونو مباراتين بعد طرده أمام خيتافي تقرير: توماس فرانك يقترب من تدريب كريستال بالاس