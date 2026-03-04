تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

أرسنال - أتليتكو مدريد - فيكتور جيوكيريس

أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ليفاندوفسكي يعود لتدريبات برشلونة بقناع استعدادا للمشاركة أمام بلباو مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتنجهام.. انطلاق المباراة تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. جوووووول للضيوف مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1)-(0) تشيلسي.. مارتينيز يتألق تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند أمام نوتنجهام.. وفودين وشرقي أساسيان إيقاف ماستانتونو مباراتين بعد طرده أمام خيتافي تقرير: توماس فرانك يقترب من تدريب كريستال بالاس
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يعود لتدريبات برشلونة بقناع استعدادا للمشاركة أمام بلباو 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتنجهام.. انطلاق المباراة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون(0)-(1) أرسنال.. جوووووول للضيوف 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
طارق العشري لـ في الجول: أخوض مهمة انتحارية مع فاركو.. ولا أريد الحديث عن تجربة الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1)-(0) تشيلسي.. مارتينيز يتألق 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحد الحلول الهامة.. الترجي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524543/تشكيل-أرسنال-تبديل-وحيد-من-أرتيتا-أمام-برايتون-وساكا-يخوض-المباراة-رقم-300