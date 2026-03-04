لدعم ومساندة الفريق أمام الزمالك.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل الجماهير

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة تنظيم وتوفير حافلات لنقل الجماهير لدعم الفريق أمام الزمالك.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على الزمالك في التاسعة والنصف من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن تنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل جماهير زعيم الثغر من أجل دعم ومساندة الفريق في المباراة المقررة بين الفريقين.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة المقررة بين الفريقين ضمن نمافسات الدوري.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد السكندري على ضرورة حمل بطاقة المشجع Fan ID، وسيتم نقل الجماهير خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي من الساعة الثانية حتى الثالثة عصرا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويختتم الاتحاد مشوار الدور الأول بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة.

وكان الاتحاد قد فاز في 4 من آخر 5 مواجهات خاضهم بالدوري.

أما الزمالك فينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

ونجح الزمالك في تحقيق 7 انتصارات متتالية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني بين مجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط في منتصف مارس.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.