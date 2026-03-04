"عاد إليكم من جديد".. فاركو يعلن تعيين طارق العشري مدربا للفريق

أعلن نادي فاركو تعيين طارق العشري مدربا للفريق خلفا لأحمد خطاب.

وكشف فاركو قبل قليل، رحيل أحمد خطاب عن تدريب الفريق.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكتب الحساب الرسمي لفاركو "عاد إليكم من جديد، رحبوا معنا بالكابتن طارق العشري المدير الفني الجديد لنادي فاركو."

وقاد العشري فاركو سابقا في 18 مباراة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023.

حقق وقتها الفريق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7، فيما خسر 4 مواجهات.

ورحل طارق العشري عن الإسماعيلي قبل 3 أيام، بعد الخسارة أمام الجونة 2-1.

وقاد العشري فريق الإسماعيلي في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.

وخسر فاركو أمام كهرباء الإسماعيلية 2-0 ضمن الجولة 20 ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وأشعل كهرباء الإسماعيلية صراع الهبوط في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وفاز الكهرباء على فاركو منافسه المباشر في صراع الهبوط، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الـ19 بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ17.

وتجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

ويظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري ضد إنبي، بينما يلعب فاركو ضد غزل المحلة.

وفي الدور الثاني للدوري تتنافس الفرق أصحاب المركز السبعة الأولى على اللقب والتأهل لبطولات إفريقيا للأندية.

وتتنافس الفرق من المركز الثامن وحتى المركز الـ21 والأخير لتفادي الهبوط بنهاية الموسم.