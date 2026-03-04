كرة سلة - الكشف عن قرعة منتخبي الرجال والسيدات بتصفيات 3×3 المؤهلة لكأس العالم

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة 3×3

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة 3x3 عن قرعة منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام تصفيات كأس العالم في سنغافورة خلال يومي 11 و12 أبريل المقبل، والمؤهلة لمنافسات كأس العالم التي ستُقام في بولندا خلال شهر يونيو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للرجال في المجموعة الثانية رفقة منتخبي نيوزيلندا وإيطاليا.

بينما يقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى رفقة منتخبي المجر وليتوانيا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة تأهل 3 منتخبات على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات إلى كأس العالم، التي ستُقام في شهر يونيو المقبل في بولندا، وتحديدًا في العاصمة وارسو.

وتشهد التصفيات مشاركة 6 منتخبات على مستوى الرجال، وهم: مصر، التشيك، نيوزيلندا، إيطاليا، البرازيل، بالإضافة إلى منتخب سنغافورة مستضيف البطولة.

فيما يشارك بمنافسات السيدات كل من: مصر، المجر، الفلبين، ليتوانيا، البرازيل، وسنغافورة.

ويشارك في هذه التصفيات منتخب سنغافورة بصفته صاحب الأرض، إلى جانب المنتخبات الأعلى تصنيفًا التي لم تتأهل إلى كأس العالم، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الثانية في البطولات القارية.

منتخب مصر كرة سلة 3×3
