كما كشف في الجول - فاركو يعلن رحيل أحمد خطاب

أعلن نادي فاركو رسميا، رحيل أحمد خطاب المدير الفني للفريق.

وكشف فاركو عبر حسابه الرسمي "شكرًا كابتن أحمد خطاب على كل المجهود والإخلاص الذي قدمته مع الفريق، ستظل دائما من أبناء النادي وواحد من عائلته، نتمنى لك كل النجاح في مشوارك القادم."

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تقدم أحمد خطاب باستقالته عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وقاد خطاب فريق فاركو في 81 مباراة في تجربته الأولى كمدرب.

وحقق فاركو تحت قيادة خطاب الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 29، فيما خسر 30 مباراة.

وخسر فاركو أمام كهرباء الإسماعيلية 2-0 ضمن الجولة 20 ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وأشعل كهرباء الإسماعيلية صراع الهبوط في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وفاز الكهرباء على فاركو منافسه المباشر في صراع الهبوط، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الـ19 بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ17.

وتجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

ويظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري ضد إنبي، بينما يلعب فاركو ضد غزل المحلة.

وفي الدور الثاني للدوري تتنافس الفرق أصحاب المركز السبعة الأولى على اللقب والتأهل لبطولات إفريقيا للأندية.

وتتنافس الفرق من المركز الثامن وحتى المركز الـ21 والأخير لتفادي الهبوط بنهاية الموسم.