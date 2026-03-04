للمرة الثانية.. الغازي حكما لمباراة المقاولون والأهلي

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي أمام مضيفه المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس، في الجولة الـ 21 من الدوري، على استاد المقاولون العرب.

وأسندت لجنة الحكام المباراة للحكم محمد الغازي، ويعاونه يوسف البساطي وعمر فتحي، فيما يتواجد أحمد عبد الله محمود حكما رابعا

وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد الغندور ويعاونه أحمد شهود.

وتعد تلك المباراة الثانية التي يديرها الغازي للأهلي، والأولى التي يدير فيها مواجهة أحد طرفيها المقاولون العرب.

وسبق أن أدار الغازي مباراة الأهلي أمام إنبي في الجولة السادسة من الدوري وانتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

فيما يحل المقاولون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.