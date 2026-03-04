بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 16:17

كتب : FilGoal

بيدري - جوليان ألفاريز - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يرى بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة أن فريقه بذل كل ما في وسعه أمام أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكن التوفيق لم يحالفه في تعويض نتيجة الذهاب.

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب 0-4، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال بيدري عبر حسابه الشخصي على إكس: "بذلنا كل ما في وسعنا وأكثر، وكنا قريبين جداً جداً من قلب الطاولة".

أخبار متعلقة:
سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين جارسيا: قدمنا كرة قدم حقيقية أمام أتلتيكو.. لكن مباراة الذهاب كبدتنا ثمنا باهظا

وأضاف "أمامنا هدفان في غاية الأهمية، وأنا على يقين أننا بفضل جهودنا ودعم جماهيرنا سنعيش ليالي عظيمة أخرى".

وأتم الدولي الإسباني "الآن حان وقت شحن طاقاتنا.. رؤوسنا مرفوعة".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.

أتليتكو مدريد برشلونة بيدري
نرشح لكم
برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023 سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين رودريجو: الحياة كانت قاسية مؤخرا.. ولن أتوقف هنا فليك: أتوقع غياب ثنائي برشلونة بين 3 أو 4 أسابيع.. وفخور بالأداء ومحبط من النتيجة
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. الغازي حكما لمباراة المقاولون والأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات الجولة 20 - غرامة على الزمالك وإنذار مدرب بيراميدز.. وإيقاف علاء عبد العال 38 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من فاركو لـ في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته ساعة | الدوري المصري
كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524535/بيدري-بذلنا-كل-ما-في-وسعنا-أمام-أتليتكو-مدريد-وكنا-قريبين-للغاية-من-قلب-الطاولة