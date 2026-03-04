بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة

يرى بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة أن فريقه بذل كل ما في وسعه أمام أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكن التوفيق لم يحالفه في تعويض نتيجة الذهاب.

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب 0-4، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال بيدري عبر حسابه الشخصي على إكس: "بذلنا كل ما في وسعنا وأكثر، وكنا قريبين جداً جداً من قلب الطاولة".

وأضاف "أمامنا هدفان في غاية الأهمية، وأنا على يقين أننا بفضل جهودنا ودعم جماهيرنا سنعيش ليالي عظيمة أخرى".

وأتم الدولي الإسباني "الآن حان وقت شحن طاقاتنا.. رؤوسنا مرفوعة".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.