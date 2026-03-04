مصدر من فاركو لـ في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 16:06

كتب : رضا السنباطي

أحمد خطاب - فاركو

كشف مصدر من نادي فاركو عن تقدم أحمد خطاب مدرب الفريق باستقالته عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وخسر فاركو أمام كهرباء الإسماعيلية 2-0 ضمن الجولة 20 ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وقال مصدر من فاركو لـFilGoal.com : "أحمد خطاب تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية، وطارق العشري أبرز المرشحين لخلافته".

أخبار متعلقة:
كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي متعب يقود البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري ضد فاركو الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة

ورحل العشري مؤخرا عن تدريب الإسماعيلي بعدما قاد الفريق في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.

وأشعل كهرباء الإسماعيلية صراع الهبوط في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وفاز الكهرباء على فاركو منافسه المباشر في صراع الهبوط، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الـ19 بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ17.

ويتجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

ويظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري ضد إنبي، بينما يلعب فاركو ضد غزل المحلة.

وفي الدور الثاني للدوري تتنافس الفرق أصحاب المركز السبعة الأولى على اللقب والتأهل لبطولات إفريقيا للأندية.

وتتنافس الفرق من المركز الثامن وحتى المركز الـ21 والأخير لتفادي الهبوط بنهاية الموسم.

فاركو طارق العشري أحمد خطاب
نرشح لكم
كما كشف في الجول - فاركو يعلن رحيل أحمد خطاب للمرة الثانية.. الغازي حكما لمباراة المقاولون والأهلي عقوبات الجولة 20 - غرامة على الزمالك وإنذار مدرب بيراميدز.. وإيقاف علاء عبد العال مران الزمالك – استشفاء الأساسيين واستمرار تأهيل عمر جابر مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي بيراميدز: ندرس حيثيات حكم المحكمة الرياضية لاتخاذ طرق الطعن
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - فاركو يعلن رحيل أحمد خطاب 21 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: توماس فرانك يقترب من تدريب كريستال بالاس 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الثانية.. الغازي حكما لمباراة المقاولون والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
عقوبات الجولة 20 - غرامة على الزمالك وإنذار مدرب بيراميدز.. وإيقاف علاء عبد العال 2 ساعة | الدوري المصري
بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة 3 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من فاركو لـ في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته 3 ساعة | الدوري المصري
كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524534/مصدر-من-فاركو-لـ-في-الجول-خطاب-تقدم-باستقالته-والعشري-أبرز-المرشحين-لخلافته