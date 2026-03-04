مصدر من فاركو لـ في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته

كشف مصدر من نادي فاركو عن تقدم أحمد خطاب مدرب الفريق باستقالته عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وخسر فاركو أمام كهرباء الإسماعيلية 2-0 ضمن الجولة 20 ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وقال مصدر من فاركو لـFilGoal.com : "أحمد خطاب تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية، وطارق العشري أبرز المرشحين لخلافته".

ورحل العشري مؤخرا عن تدريب الإسماعيلي بعدما قاد الفريق في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.

وأشعل كهرباء الإسماعيلية صراع الهبوط في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وفاز الكهرباء على فاركو منافسه المباشر في صراع الهبوط، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الـ19 بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ17.

ويتجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

ويظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري ضد إنبي، بينما يلعب فاركو ضد غزل المحلة.

وفي الدور الثاني للدوري تتنافس الفرق أصحاب المركز السبعة الأولى على اللقب والتأهل لبطولات إفريقيا للأندية.

وتتنافس الفرق من المركز الثامن وحتى المركز الـ21 والأخير لتفادي الهبوط بنهاية الموسم.