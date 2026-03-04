حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع جماهير جالاتاسراي من حضور مباراة ليفربول خارج ملعبهم.

ويلتقي جالاتاسراي مع ليفربول في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقررت يويفا منع جماهير جالاتاسراي من الحضور لمدة مباراة واحدة خارج ملعبهم بسبب إلقاء الألعاب النارية خلال مواجهة يوفنتوس.

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة قدرها 40 ألف يورو على النادي.

وفقا للتقارير فإن رجلا وابنته قد أصيبا بجروح بعد إلقاء الألعاب النارية على مشجعي يوفنتوس في مدينة تورينو.

وكان جالاتاسراي قد تأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على يوفنتوس في الملحق بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

وسيتم السماح لجماهير جالاتاسراي بحضور المباراة على ملعبهم بشكل طبيعي، على أن تغيب الجماهير في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد لأن الواقعة حدثت خارج ملعب الفريق التركي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب جالاتاسراي يوم الثلاثاء 10 مارٍس، بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 مارس على ملعب أنفيلد.