حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 15:38

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - جالاتاسراي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع جماهير جالاتاسراي من حضور مباراة ليفربول خارج ملعبهم.

ويلتقي جالاتاسراي مع ليفربول في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقررت يويفا منع جماهير جالاتاسراي من الحضور لمدة مباراة واحدة خارج ملعبهم بسبب إلقاء الألعاب النارية خلال مواجهة يوفنتوس.

أخبار متعلقة:
بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 سباليتي: يلديز بمثابة القائد لنا.. ومباراة جالاتاسراي لن تكون حلما تشكيل أبطال أوروبا - ديفيد يقود هجوم يوفنتوس.. وأوسيمين أساسي مع جالاتاسراي تقرير: إصابة يلديز تهدد مشاركته أمام جالاتاسراي

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة قدرها 40 ألف يورو على النادي.

وفقا للتقارير فإن رجلا وابنته قد أصيبا بجروح بعد إلقاء الألعاب النارية على مشجعي يوفنتوس في مدينة تورينو.

وكان جالاتاسراي قد تأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على يوفنتوس في الملحق بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

وسيتم السماح لجماهير جالاتاسراي بحضور المباراة على ملعبهم بشكل طبيعي، على أن تغيب الجماهير في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد لأن الواقعة حدثت خارج ملعب الفريق التركي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب جالاتاسراي يوم الثلاثاء 10 مارٍس، بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 مارس على ملعب أنفيلد.

ليفربول دوري أبطال أوروبا جالاتاسراي يويفا
نرشح لكم
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي ساعة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب ساعة | الكرة المصرية
عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524532/حرمان-جماهير-جالاتاسراي-من-حضور-مواجهة-ليفربول-على-ملعب-أنفيلد