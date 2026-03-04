برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 15:07

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة إصابة ثنائي الفريق أليخاندرو بالدي وجول كوندي.

أليخاندرو بالدي

النادي : برشلونة

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار برشلونة إلى أن الثنائي قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

وأعلن برشلونة غياب بالدي لمدة 4 أسابيع، بينما لم يكشف النادي عن مدة غياب كوندي مكتفيا بالإشارة إلى أن تعافيه يعتمد على سرعة تعافيه.

وأصيب الثنائي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتليتكو مدريد ليل الثلاثاء.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة قد قال عبر قناة النادي عقب اللقاء: "سنعلم الأربعاء موقف جول كوندي وأليخاندرو بالدي، لكن ربما يمتد غيابهم إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.

برشلونة الدوري الإسباني جول كوندي أليخاندرو بالدي
