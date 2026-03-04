بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الزمالك والمصري لخوض منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحمل نهضة بركان لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، فيما حصل الزمالك عليها بالنسخة قبل الماضية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جميع مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي، فيما يواجه المصري نظيره شباب بلوزداد الجزائري.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

أوتوهو × الزمالك (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

الزمالك × أوتوهو (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

المصري × شباب بلوزداد (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شباب بلوزداد × المصري (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أولمبيك أسفي × الوداد (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الوداد × أولمبيك أسفي (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مانياما × اتحاد العاصمة (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

اتحاد العاصمة × مانياما (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

