الرياضية: مدافع أهلي جدة يغيب عن الدربي

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 14:38

كتب : FilGoal

مريح ديميرال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن التركي ميريح ديميرال مدافع أهلي جدة سيغيب عن لقاء الدربي ضد اتحاد جدة.

ويصطدم الفريقان في دربي جدة بملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة في قمة الجولة المقبلة للدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني للفريق لن يغامر به خوفا من تفاقم إصابته.

وأجرى المدافع كشفًا بالأشعة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جدة للاطمئنان على إصابته الجديدة التي لحقت به في الحصة التدريبية، الأحد الماضي.

وأوضح التقرير صعوبة لحاق ديميرال بمواجهة اتحاد جدة بعد إصابته في وتر العضلة، مبينًا أنه يخضع حاليًّا لبرنامج تأهيلي.

أشار التقرير إلى أن الإصابة التي يعاني منها ديميرال جديدةٌ، وعلى مستوى وتر العضلة الضامّة، وليست في العضلة نفسها التي غيَّبته خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المدافع البالغ 27 عامًا غاب عن المشاركة مع أهلي جدة في 9 مباريات بالدوري بعد تعرُّضه لتمزُّق في العضلة، لحق به في مباراة الخليج ضمن الجولة 17.

ولم يشارك أمام نيوم، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشاب، والنجمة، وضمك، وآسيويًّا ضد الوحدة، وشباب الأهلي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

فيما يقع اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 42 نقطةً.

أهلي جدة اتحاد جدة ميريح ديميرال
