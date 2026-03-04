سكاي: مانشستر سيتي يراقب فيليكس نميتشا لاعب دورتموند

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 14:32

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن وجود اهتمام من مانشستر سيتي بضم فيليكس نميتشا لاعب مانشستر سيتي.

النادي : بوروسيا دورتموند

اللاعب يجذب أنذار عدة فرق ترغب في التعاقد معه بعد الأداء الذي يقدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يضع اللاعب تحت أنظاره منذ فترة، وبدأ النادي بالفعل في التواصل مع ممثليه.

صاحب الـ 25 عاما يلعب مع دورتموند منذ 2023 بعد ان انضم إليه قادما من فولفسبورج.

وشارك لاعب الوسط الألماني في 37 مباراة منذ بداية الموسم وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.

نميتشا كان قد لعب ضمن صفوف فرق الناشئين بمانشستر سيتي قبل أن يخرج إلى ألمانيا من بوابة فولفسبورج.

وسبق لنميتشا المشاركة في 3 مباريات مع الفريق الأول لمانشستر سيتي وصنع هدفا.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

