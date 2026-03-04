بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الأهلي وبيراميدز لخوض منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جميع مواعيد مباريات الدوري ربع النهائي لدوري الأبطال.

ويلعب الأهلي أمام الترجي التونسي، فيما يواجه بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي.



وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الترجي × الأهلي (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × الترجي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الجيش الملكي × بيراميدز (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

بيراميدز × الجيش الملكي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

نهضة بركان × الهلال (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الهلال × نهضة بركان (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

صنداونز × ستاد مالي (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ستاد مالي × صنداونز (إيابا).. وم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

