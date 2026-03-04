ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023

كشف موقع ذا أثليتك عن معاناة رودريجو جوس لاعب ريال مدريد من قطع في جزئي في الرباط الصليبي منذ عام 2023.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد إصابة لاعبه رودريجو بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مع قطع في الغضروف الهلالي.

ومن المنتظر أن يخع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي خلال الساعات المقبلة.

وفقا لذا أثليتك فإن اللاعب يعاني من الأساس من قطع جزئي في الرباط الصليبي منذ عام 2023 أثناء وجوده مع منتخب البرازيل.

وبعد فحص شامل خضع له اللاعب بذلك الوقت، قرر الأطباء عدم خضوعه لجراحة مع خضوعه لعلاج تحفظي.

وشارك اللاعب بشكل طبيعي مع النادي والمنتخب رغم إصابته مع خضوعه دائما لعلاج طبيعي وتدريبات مخصصة بصالة الألعاب الرياضية.

القطع الجزئي في الرباط الصليبي لا يحتاج دائما للخضوع لجراحة، وفي بعض الأحيان مثل ما حدث مع رودريجو يكون العلاج التحظفي خيارا فعالا، والعلاج الطبيعي يكون هو الحل لحماية اللاعب والذي يكون بذلك الوقت أكثر عرضة لإصابة أكبر في الرباط الصليبي.

ويعد رودريجو، خامس لاعب يصاب في الرباط الصليبي بريال مدريد منذ عام 2023، ليضنم إلى القائمة التي تضم أيضا تيبو كورتوا ودافيد ألابا وداني كارباخال، وإيدير مليتاو الذي تعرض لها مرتين.

ومن المتوقع ان يغيب رودريجو لمدة قد تصل إلى عام كامل، ما يعني غيابه عن كأس العالم 2026 وعودته خلال الموسم المقبل.