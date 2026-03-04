ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 13:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - رودريجو

كشف موقع ذا أثليتك عن معاناة رودريجو جوس لاعب ريال مدريد من قطع في جزئي في الرباط الصليبي منذ عام 2023.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد إصابة لاعبه رودريجو بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مع قطع في الغضروف الهلالي.

ومن المنتظر أن يخع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي خلال الساعات المقبلة.

أخبار متعلقة:
رودريجو: الحياة كانت قاسية مؤخرا.. ولن أتوقف هنا حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال

وفقا لذا أثليتك فإن اللاعب يعاني من الأساس من قطع جزئي في الرباط الصليبي منذ عام 2023 أثناء وجوده مع منتخب البرازيل.

وبعد فحص شامل خضع له اللاعب بذلك الوقت، قرر الأطباء عدم خضوعه لجراحة مع خضوعه لعلاج تحفظي.

وشارك اللاعب بشكل طبيعي مع النادي والمنتخب رغم إصابته مع خضوعه دائما لعلاج طبيعي وتدريبات مخصصة بصالة الألعاب الرياضية.

القطع الجزئي في الرباط الصليبي لا يحتاج دائما للخضوع لجراحة، وفي بعض الأحيان مثل ما حدث مع رودريجو يكون العلاج التحظفي خيارا فعالا، والعلاج الطبيعي يكون هو الحل لحماية اللاعب والذي يكون بذلك الوقت أكثر عرضة لإصابة أكبر في الرباط الصليبي.

ويعد رودريجو، خامس لاعب يصاب في الرباط الصليبي بريال مدريد منذ عام 2023، ليضنم إلى القائمة التي تضم أيضا تيبو كورتوا ودافيد ألابا وداني كارباخال، وإيدير مليتاو الذي تعرض لها مرتين.

ومن المتوقع ان يغيب رودريجو لمدة قد تصل إلى عام كامل، ما يعني غيابه عن كأس العالم 2026 وعودته خلال الموسم المقبل.

ريال مدريد الدوري الإسباني رودريجو
نرشح لكم
سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين رودريجو: الحياة كانت قاسية مؤخرا.. ولن أتوقف هنا فليك: أتوقع غياب ثنائي برشلونة بين 3 أو 4 أسابيع.. وفخور بالأداء ومحبط من النتيجة رافينيا: أخرج فخورا وعلينا أن نرفع رؤوسنا.. هدفنا الآن الدوري وأبطال أوروبا ريمونتادا غير مكتملة.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويودع كأس ملك إسبانيا
أخر الأخبار
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023 36 دقيقة | الدوري الإسباني
تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين 57 دقيقة | منتخب مصر
رغم اقتراب الملحق العالم.. منتخب العراق: لم نحصل على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن 58 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو ساعة | الدوري الإسباني
ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار ساعة | منتخب مصر
سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524526/ذا-أثليتك-رودريجو-لعب-وهو-مصاب-بقطع-جزئي-في-الرباط-الصليبي-منذ-2023