تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 13:27

كتب : محمد جمال

حسين عبد اللطيف

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف عن القائمة التي تخوض المعسكر الذي ينطلق اليوم، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ويتواجد أمير حسين لاعب أوتريخت الهولندي على رأس اختيارات حسين عبد اللطيف لمنتخب الناشئين.

ويستعد منتخب الناشئين لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف)، المؤهلة للنسخة رقم 21 لكأس أفريقيا تحت 17 سنة، التي تنطلق يوم 24 مارس الجاري في ليبيا.

القائمة تضم 26 لاعباً، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو عبد الخالق - محمد عبيد عاطف - ياسين هشام حنفي.

خط الدفاع: محمد السيد محمد - سيف الدين تامر - آدم محمد يوسف - سيف تامر محمد - عبد الله عمرو محمد - عادل علاء محمد - ياسين تامر أبو القاسم – أمير حسن – عمر فودة.

خط الوسط: سيف كريم عادل - عمر عبدالرحيم ناجح - براء محمود جلال - أحمد صفوت - مهند مجدي عبد الصادق - أحمد بشير السيد – أحمد السيسي – دانيال تامر وهبي – محمد جمال محمد – عاصم أحمد فتحي – زياد سعودي.

خط الهجوم: عبدالعزيز خالد شعبان - خالد مختار عبد العزيز - أدهم محمد حسيب.

حسين عبد اللطيف منتخب مصر للناشئين
