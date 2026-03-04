رغم اقتراب الملحق العالمي.. منتخب العراق: لم نحصل على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

مهند علي - العراق ضد الإمارات

يواجه منتخب العراق أزمة تتعلق بالحصول على تأشيرات دخول المكسيك قبل أقل من شهر على الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب العراق لخوض الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 الذي سيقام في المكسيك أواخر هذا الشهر.

ونشر المنتخب العراقي بيانا أوضح فيه عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بسبب غلق بعض السفارات نظرا لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

أخبار متعلقة:
تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي فرص مهاجم اتحاد جدة تتضاءل في الظهور بالدربي الهلال يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة النجمة بعد 34 عاما.. البدري يقود أهلي طرابلس لكسر الرقم القياسي التاريخي بالدوري الليبي

وجاء بيان المنتخب العراقي على النحو التالي:

تؤكد إدارة المنتخب الوطني العراقي أنها تلقت تأكيدا رسمياً يوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إقامة مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في مدينة مونتيري بالمكسيك، بتاريخ 31 من الشهر الحالي.

كما توضح إدارة المنتخب أنها على تواصل دائم ومستمر مع فيفا بشأن ترتيبات مشاركة منتخبنا الوطني في مواجهة الملحق العالمي في ضوء المستجدات الأمنية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

نود الإشارة إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على اطلاع تام بكافة التطورات المتعلقة بوضع منتخبنا، حيث لا يزال المدير الفني للمنتخب جراهام أرنولد متعذرا عليه مغادرة دولة الإمارات نتيجة إغلاق المجال الجوي.

فيما لم يتمكن عدد من لاعبينا المحترفين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري من استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك، بسبب إغلاق السفارات في ظل الظروف الحالية.

وتشدّد إدارة المنتخب الوطني لجماهيرنا العزيزة، على أننا نواصل التنسيق والمتابعة بشكل مستمر مع الاتحادين الدولي والآسيوي، اللذين يواكيان المستجدات أولا بأول.

كما يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بمتابعة لاعبينا في دوري نجوم العراق أو المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

ويشارك 6 منتخبات في الملحق العالمي من مختلف القارات.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام يوم 31 مارس.

وعلى الجانب الآخر ينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية الفائز من مواجهة نيو كاليدونيا وجامايكا.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.

المكسيك العراق
نرشح لكم
رومان سايس: وضعت يدي على رأسي عندما اختار دياز التسديد على طريقة بانينكا محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة لـ فهم اللعبة واكتشاف المواهب الركراكي يودع منتخب المغرب: حان وقت التغيير بطل العالم للشباب.. محمد وهبي مدربا للمغرب خلفا لـ الركراكي حكيمي مودعا الركراكي: قيادتك ألهمت بلدا بأكمله وملايين المشجعين الركراكي يودع منتخب المغرب بطل كأس العالم للشباب.. تقرير يكشف موعد الإعلان عن مدرب المغرب الجديد بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة
أخر الأخبار
تقرير إسباني: فالنسيا صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج 24 دقيقة | ميركاتو
اجتمع مع صديقه القديم.. لينجارد إلى كورينثيانز البرازيلي 43 دقيقة | ميركاتو
في بيان رسمي.. مدرب المقاولون العرب يعتذر للأهلي وجماهيره 58 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيلباو.. وبيدري وليفاندوفسكي جاهزان ساعة | الكرة الأوروبية
رومان سايس: وضعت يدي على رأسي عندما اختار دياز التسديد على طريقة بانينكا 2 ساعة | الوطن العربي
مدرب النصر: إصابة رونالدو أصعب مما كنا نتوقع 2 ساعة | سعودي في الجول
صراع بين 8 فرق.. 3 مباريات قد تحسم مجموعة المنافسة على البطولة 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - غياب 10 لاعبين بينهم مبابي وبيلينجهام أمام سيلتا فيجو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد
/articles/524524/رغم-اقتراب-الملحق-العالمي-منتخب-العراق-لم-نحصل-على-تأشيرات-دخول-المكسيك-حتى-الآن