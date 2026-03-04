رغم اقتراب الملحق العالمي.. منتخب العراق: لم نحصل على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن

يواجه منتخب العراق أزمة تتعلق بالحصول على تأشيرات دخول المكسيك قبل أقل من شهر على الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب العراق لخوض الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 الذي سيقام في المكسيك أواخر هذا الشهر.

ونشر المنتخب العراقي بيانا أوضح فيه عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بسبب غلق بعض السفارات نظرا لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء بيان المنتخب العراقي على النحو التالي:

تؤكد إدارة المنتخب الوطني العراقي أنها تلقت تأكيدا رسمياً يوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إقامة مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في مدينة مونتيري بالمكسيك، بتاريخ 31 من الشهر الحالي.

كما توضح إدارة المنتخب أنها على تواصل دائم ومستمر مع فيفا بشأن ترتيبات مشاركة منتخبنا الوطني في مواجهة الملحق العالمي في ضوء المستجدات الأمنية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

نود الإشارة إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على اطلاع تام بكافة التطورات المتعلقة بوضع منتخبنا، حيث لا يزال المدير الفني للمنتخب جراهام أرنولد متعذرا عليه مغادرة دولة الإمارات نتيجة إغلاق المجال الجوي.

فيما لم يتمكن عدد من لاعبينا المحترفين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري من استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك، بسبب إغلاق السفارات في ظل الظروف الحالية.

وتشدّد إدارة المنتخب الوطني لجماهيرنا العزيزة، على أننا نواصل التنسيق والمتابعة بشكل مستمر مع الاتحادين الدولي والآسيوي، اللذين يواكيان المستجدات أولا بأول.

كما يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بمتابعة لاعبينا في دوري نجوم العراق أو المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

ويشارك 6 منتخبات في الملحق العالمي من مختلف القارات.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام يوم 31 مارس.

وعلى الجانب الآخر ينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية الفائز من مواجهة نيو كاليدونيا وجامايكا.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.