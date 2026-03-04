سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود تفكير داخل ريال مدريد في إعارة لاعبه فرانكو ماستانتونو خلال الموسم المقبل.

فرانكو ماستانتونو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

اللاعب كان قد بدأ الموسم بشكل أساسي تحت قيادة تشابي ألونسو ولكن بعد رحيله لم يعد اللاعب يشارك باستمرار مع ألفارو أربيلوا.

الشاب الأرجنتيني يواجه صعوبة في التألقم حتى الآن مع كرة القدم الأوروبية خاصة مع بوجوده داخل نادي بحجم ريال مدريد.

الانتقادات زادت أكثر نحو اللاعب خاصة مع طرده بالمواجهة الأخيرة للفريق ضد خيتافي، بعد أن قدم أداء متواضع خلال المباراة.

اللاعب قد يتم إيقافه لفترة طويلة بعد ان كت الحكم في تقريره أنه قد وجه إهانات نحوه.

ويرغب ريال مدريد في إعادة تجربة إندريك مع ماستانتونو.

اللاعب خاض موسمه الأول مع ريال مدريد ولم يشارك كثيرا، قبل أن يخرج خلال شهر يناير الماضي لأولمبيك ليون على سبيل الإعارة، في فترة شهدت تألقه حتى الآن.

وانضم ماستانتونو في بداية الموسم الحالي لريال مدريد قادما من ريفير بليت الأرجنيتيني.

وشارك صاحب الـ 18 عاما منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفا وحيدا.