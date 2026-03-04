ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

كأس العالم - ترامب - إنفانتينو

لا يكترث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بما يتردد عن انسحاب منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة لكأس العالم مع مصر وبلجيكا ونيوزيلاندا.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان الإنجليزية: "انسحاب إيران من كأس العالم؟ لا يهمني الأمر حقا. أعتقد أنها دولة مهزومة بشدة، وعلى وشك الانهيار".

وأوضحت التقارير أن إيران الدولة الوحيدة الغائبة عن قمة التخطيط التي عقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشاركين في كأس العالم هذا الأسبوع في أتلانتا، مما زاد من التساؤلات حول مشاركة المنتخب الإيراني على الأراضي الأمريكية هذا الصيف وسط تصاعد الحرب الإقليمية.

وتأتي التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة البطولة، بينما تأهّل المنتخب الإيراني عبر تصفيات الاتحاد الآسيوي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

ويستعد منتخب إيران لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، إذ تُقام مباراتان في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وكانت قرعة كأس العالم قد أُجريت في ديسمبر الماضي بمشاركة إيران، وسط تأكيدات من فيفا على استمرار التنسيق لضمان سلامة البطولة.

ترامب كأس العالم إيران منتخب مصر
