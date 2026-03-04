سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 12:47

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - فرانكفورت

ذكرت جريدة سبورت أن فترة غياب ثنائي برشلونة جول كوندي وأليخاندرو بالدي لن تقل عن شهر.

وأصيب الثنائي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتليتكو مدريد ليل الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن جول كوندي سيغيب لمدة شهر بسبب إصابة العضلية.

أخبار متعلقة:
كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين جارسيا: قدمنا كرة قدم حقيقية أمام أتلتيكو.. لكن مباراة الذهاب كبدتنا ثمنا باهظا جيرارد مارتن:حاولنا حتى النهاية أمام أتلتيكو.. وبهذه الطريقة سنقاتل على كل شيء

فيما يغيب أليخاندرو بالدي لمدة 5-6 أسابيع بسبب إصابة عضلية أيضا.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة قد قال عبر قناة النادي عقب اللقاء: "سنعلم الأربعاء موقف جول كوندي وأليخاندرو بالدي، لكن ربما يمتد غيابهم إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.

برشلونة جول كوندي أليخاندرو بالدي
نرشح لكم
ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023 سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين رودريجو: الحياة كانت قاسية مؤخرا.. ولن أتوقف هنا فليك: أتوقع غياب ثنائي برشلونة بين 3 أو 4 أسابيع.. وفخور بالأداء ومحبط من النتيجة رافينيا: أخرج فخورا وعلينا أن نرفع رؤوسنا.. هدفنا الآن الدوري وأبطال أوروبا ريمونتادا غير مكتملة.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويودع كأس ملك إسبانيا
أخر الأخبار
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023 36 دقيقة | الدوري الإسباني
تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين 57 دقيقة | منتخب مصر
رغم اقتراب الملحق العالم.. منتخب العراق: لم نحصل على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن 58 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو ساعة | الدوري الإسباني
ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار ساعة | منتخب مصر
سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524521/سبورت-تكشف-مدة-غياب-كوندي-وبالدي-عن-برشلونة