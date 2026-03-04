سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة

ذكرت جريدة سبورت أن فترة غياب ثنائي برشلونة جول كوندي وأليخاندرو بالدي لن تقل عن شهر.

وأصيب الثنائي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتليتكو مدريد ليل الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن جول كوندي سيغيب لمدة شهر بسبب إصابة العضلية.

فيما يغيب أليخاندرو بالدي لمدة 5-6 أسابيع بسبب إصابة عضلية أيضا.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة قد قال عبر قناة النادي عقب اللقاء: "سنعلم الأربعاء موقف جول كوندي وأليخاندرو بالدي، لكن ربما يمتد غيابهم إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.