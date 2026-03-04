كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري بداية من الموسم المقبل.

ويتولى ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد حايلا خلفا لتشابي ألونسو.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد يدرس التعاقد مع ماسيميليانو أليجري بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدرب الإيطالي يمتد تعاقده مع ميلان حتى صيف 2027 وكان هناك مناقشات حول مستقبله مع الفريق الأسبوع الماضي.

واستعاد ميلان حيويتيه تحت قيادة أليجري هذا الموسم، بعد الموسم الماضي الكارثي الذي أنهى الفريق فيه في المركز الثامن وفقد على إثره فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية.

أليجري عاد لتدريب ميلان بداية الموسم الحالي بعد 12 عاما من تجربته الأولى مع الروسونيري.

وقاد أليجري ميلان خلال الموسم الحالي في 31 مباراة وحقق الفوز في 18 وتعادل في 9 وخسر 4 مباريات.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بفارق أقل 10 نقاط عن إنتر المتصدر.