سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين

شدد دييجو سيميوني على شعوره بالحزن بسبب طريقة استقبال فريقه للأهداف ضد برشلونة.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على الرغم من الخسارة من برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، مستفيدًا من فوزه برباعية في الذهاب على ملعبه.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا شوطًا أول استثنائيًا في الذهاب بإيقاع سريع وسرعة عالية جدًا، في الشوط الثاني تمكنا من الصمود أمام هجماتهم، لكنني غادرت غاضبًا بعد تلك المباراة، كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر، كنا بحاجة لهدف إضافي بالنظر إلى الطريقة التي سارت بها المباراة ضدنا، قد تسألون كيف يمكن أن أكون غاضبًا بعد الفوز 4-0، لكنني أعرف ما يستطيع لاعبو برشلونة تقديمه".

وواصل: "بيدري ورافينيا عادا في الإياب وهما مختلفان ويلعبان بوتيرة مختلفة، لقد قدما شوطًا أول جيدًا، ويؤلمني أن الأهداف جاءت بسبب لحظات فقدان تركيز في الكرات الثابتة وليس من اللعب المفتوح، لا أعرف إن كان الهدف الثالث تسللًا أم لا لكنه وضعنا في موقف صعب".

وأكمل: "أحببت دخول خيمينيز، لقد منحنا نضجًا وثقة، لم نتمكن من لعب المباراة كما كنا نرغب بالهجوم أكثر من الجهة اليمنى، مثل اللعب المشترك بين يورينتي ولوكمان، لم نستطع الهجوم كما أردنا بسبب مهاراتهم".

وتابع: "لقد وصلنا لنصف النهائي مرتين مؤخرًا، وكنا قريبين من النهائي، والأمر لم يكن سهلًا لأن منافسنا كان أفضل، ولكن في مجمل المباراتين كنا الأفضل".

واستمر: "لم أكن لأقبل بتلك النتيجة، لأننا كنا بحاجة وكان بإمكاننا أن نقدم مباراة أفضل هجوميًا، نحن أتلتيكو مدريد وقدرنا أن نعاني وأن ندفع أنفسنا دائمًا إلى أقصى الحدود، لا أعرف إلى أين سيقودنا ذلك لكن صدقوني الرحلة رائعة".

وكشف: "أتمنى أن يلعب جريزمان في النهائي، إنه يستحقه أكثر من أي شخص آخر، أداؤه ضد برشلونة كان رائعًا وجودته وموهبته ستظل معه طوال حياته، أنا أحبه وأتمنى له الأفضل دائمًا وأتمنى أن يشارك في النهائي".

وأضاف: "فليك كان يخبرني عقب المباراة عن رأيه في المباراة، وأنا أخبرته إنهم لعبوا بشكل رائع، أتمنى أن نواجه بعضنا في ربع نهائي دوري الأبطال، حتى نتمكن من المنافسة في أفضل مستوياتنا".

