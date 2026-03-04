تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي يوم الجمعة، وفقا لقناة mbc أكشن.

ويحل النجمة ضيفا على الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 25.

وأوضح التقرير أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسندت المباراة للطاقم المصري بعد تفعيل البند الأخير في قواعد اختيار الحكام.

والذي ينص على أنه عند تعذر استقدام طواقم تحكيم أوروبية لإدارة المباريات، يتم اللجوء إلى حكام مرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وسيعاون أمين عمر كل من مواطنيه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين، وحسام حجاج كحكم فيديو ويساعده محمد الشناوي، أما الحكم الرابع فسيكون السعودي خالد الأحمري، حسب التقرير.

سيكون هذا هو الظهور الأول للحكام المصريين في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

ويعد أمين عمر من أبرز المرشحين للظهور في كأس العالم 2026.