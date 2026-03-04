تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 12:01

كتب : FilGoal

أمين عمر - السعودية - فلسطين

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي يوم الجمعة، وفقا لقناة mbc أكشن.

ويحل النجمة ضيفا على الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 25.

وأوضح التقرير أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسندت المباراة للطاقم المصري بعد تفعيل البند الأخير في قواعد اختيار الحكام.

والذي ينص على أنه عند تعذر استقدام طواقم تحكيم أوروبية لإدارة المباريات، يتم اللجوء إلى حكام مرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وسيعاون أمين عمر كل من مواطنيه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين، وحسام حجاج كحكم فيديو ويساعده محمد الشناوي، أما الحكم الرابع فسيكون السعودي خالد الأحمري، حسب التقرير.

سيكون هذا هو الظهور الأول للحكام المصريين في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

ويعد أمين عمر من أبرز المرشحين للظهور في كأس العالم 2026.

الهلال الدوري السعودي أمين عمر النجمة
نرشح لكم
الرياضية: مدافع أهلي جدة يغيب عن الدربي فرص مهاجم اتحاد جدة تتضاءل في الظهور بالدربي الهلال يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة النجمة النصر يكشف عن إصابة كريستيانو رونالدو الرياضية: سفره إلى مدريد مرجح.. فحوصات لتحديد مصير رونالدو من مواجهة نيوم الرياضية: أجانب اتحاد جدة جاهزون للدربي إصابة جديدة في صفوف الهلال الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. الغازي حكما لمباراة المقاولون والأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات الجولة 20 - غرامة على الزمالك وإنذار مدرب بيراميدز.. وإيقاف علاء عبد العال ساعة | الدوري المصري
بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من فاركو لـ في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته ساعة | الدوري المصري
كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524518/تقرير-أمين-عمر-يدير-لقاء-الهلال-والنجمة-في-الدوري-السعودي