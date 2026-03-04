جارسيا: قدمنا كرة قدم حقيقية أمام أتلتيكو.. لكن مباراة الذهاب كبدتنا ثمنا باهظا

يرى جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة أن فريقه قدم مباراة رائعة إيابا أمام أتلتيكو مدريد لكنه دفع ثمن الهزيمة الثقيلة ذهاب برباعية.

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال جوان جارسيا حارس برشلونة في تصريحات للصحفيين: "نشعر بخيبة أمل كبيرة وبإحباط، لكن الرسالة داخل غرفة الملابس كانت أننا يجب أن نكون فخورين جدا بالمباراة التي قدمناها أمام أتلتيكو، وعلينا استخلاص الأمور الإيجابية بكل تأكيد".

وأضاف "تعلمنا من أجل الاقصائيات المستقبلية التي قد نلعبها، أنه لا يمكننا تضييع مباراة هباء كما حدث في مباراة الذهاب، لأن ذلك يكلفك الكثير في مباراة الإياب".

وأتم تصريحاته "في مباراة الإياب فعلنا ما كان يتعين علينا القيام به وقدمنا كرة قدم حقيقية، أعتقد أننا كنا في مستوى عالٍ جدا، ولكن مباراة الذهاب كبدتنا ثمنا باهظا".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.