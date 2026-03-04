فرص مهاجم اتحاد جدة تتضاءل في الظهور بالدربي

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

صالح الشهري - اتحاد جدة ضد أهلي جدة

تضاءلت فرص مشاركة صالح الشهري مهاجم اتحاد جدة في المشاركة أمام أهلي جدة في دربي المدينة يوم الجمعة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الفريقان على ملعب الإنماء في قمة الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

وأنهى الشهري برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب معاناته من إصابةٍ، أبعدته فترةً طويلةً عن المباريات.

أخبار متعلقة:
الهلال يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة النجمة بعد 34 عاما.. البدري يقود أهلي طرابلس لكسر الرقم القياسي التاريخي بالدوري الليبي الكرة النسائية - تعديل مواعيد مباريات الدوري بعد تأجيل أمم إفريقيا للسيدات مران الزمالك – استشفاء الأساسيين واستمرار تأهيل عمر جابر

لكنَّ التقرير أوضح أن موقف الشهري من المشاركة في لقاء الدربي سيتحدد بعد نهاية الحصة التدريبية، الأربعاء.

وافتقد الفريق الاتحادي جهود الشهري، البالغ من العمر 23 عامًا، في ست جولات بالدوري السعودي بسبب إصابة في عضلة الساق خلال مباراة الفتح التي سجل فيها هدفين، وانتهت بالتعادل 2ـ2 ضمن الجولة الـ 19 من الدوري.

وكثف الفريق تحضيراته بحصةٍ تدريبيةٍ، تركزت في بدايتها على النواحي اللياقية، وتلتها تدريباتٌ تكتيكيةٌ متنوعةٌ، واختُتمت بتقسيمة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس برصيد 42 نقطةً.

بينما يأتي أهلي جدة ثانيًا بـ 59 نقطةً.

أهلي جدة اتحاد جدة صالح الشهري
نرشح لكم
الرياضية: مدافع أهلي جدة يغيب عن الدربي تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي الهلال يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة النجمة النصر يكشف عن إصابة كريستيانو رونالدو الرياضية: سفره إلى مدريد مرجح.. فحوصات لتحديد مصير رونالدو من مواجهة نيوم الرياضية: أجانب اتحاد جدة جاهزون للدربي إصابة جديدة في صفوف الهلال الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. الغازي حكما لمباراة المقاولون والأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات الجولة 20 - غرامة على الزمالك وإنذار مدرب بيراميدز.. وإيقاف علاء عبد العال ساعة | الدوري المصري
بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من فاركو لـ في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته ساعة | الدوري المصري
كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524516/فرص-مهاجم-اتحاد-جدة-تتضاءل-في-الظهور-بالدربي