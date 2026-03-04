فرص مهاجم اتحاد جدة تتضاءل في الظهور بالدربي

تضاءلت فرص مشاركة صالح الشهري مهاجم اتحاد جدة في المشاركة أمام أهلي جدة في دربي المدينة يوم الجمعة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الفريقان على ملعب الإنماء في قمة الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

وأنهى الشهري برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب معاناته من إصابةٍ، أبعدته فترةً طويلةً عن المباريات.

لكنَّ التقرير أوضح أن موقف الشهري من المشاركة في لقاء الدربي سيتحدد بعد نهاية الحصة التدريبية، الأربعاء.

وافتقد الفريق الاتحادي جهود الشهري، البالغ من العمر 23 عامًا، في ست جولات بالدوري السعودي بسبب إصابة في عضلة الساق خلال مباراة الفتح التي سجل فيها هدفين، وانتهت بالتعادل 2ـ2 ضمن الجولة الـ 19 من الدوري.

وكثف الفريق تحضيراته بحصةٍ تدريبيةٍ، تركزت في بدايتها على النواحي اللياقية، وتلتها تدريباتٌ تكتيكيةٌ متنوعةٌ، واختُتمت بتقسيمة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس برصيد 42 نقطةً.

بينما يأتي أهلي جدة ثانيًا بـ 59 نقطةً.