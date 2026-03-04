الهلال يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة النجمة

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 11:16

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

استعاد فريق الهلال 3 لاعبين قبل مواجهة النجمة في الدوري السعودي يوم الجمعة.

وهم محمد الربيعي، حارس المرمى، والفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، والتركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع.

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية مساء الثلاثاء قبل المباراة المرتقبة.

وكان بوابري غاب عن تدريبات الإثنين، بداعي آلام في الكتف وفق ما ذكره النادي.

بينما خاض الربيعي وأكتشيشك الجزء الأول منها ثم غادرا لإكمال برنامجهما التأهيلي.

وأتم الحارس والمدافع برنامجهما وعادا إلى التدريبات قبل 3 أيام من مواجهة النجمة لحساب الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

وكان الربيعي مصابًا في إصبع اليد، وأكتشيشيك في عضلات البطن السفلي، وتماثلا للشفاء وانضمّا إلى التحضيرات لملاقاة النجمة.

