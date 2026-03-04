جيرارد مارتن:حاولنا حتى النهاية أمام أتلتيكو.. وبهذه الطريقة سنقاتل على كل شيء

أعرب جيرارد مارتن لاعب برشلونة عن رضاه رغم خروج فريقه من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيكو مدريد.

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال جيرارد مارتن لاعب برشلونة عبر إنستجرام: "فخور جدا بكل الفريق على هذه المباراة الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد، لقد حاولنا حتى النهاية ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأضاف اللاعب الشاب "شكراً لكل الجماهير على الدعم طوال المباراة، باللعب بهذه الطريقة سنقاتل على كل شيء".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.