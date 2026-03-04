رودريجو: الحياة كانت قاسية مؤخرا.. ولن أتوقف هنا

أرسل رودريجو جوس لاعب ريال مدريد رسالة إلى محبيه بعد إصابته القوية.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض رودريجو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه ضد خيتافي بالدوري الإسباني.

وكتب رودريجو عبر حسابه على إنستاجرام: "واحد من أسوأ أيام حياتي، كنت أخاف من تلك الإصابة دائما، ربما الحياة كانت قاسية قليلا بالنسبة لي مؤخرا ولكن كيف سأشتكي؟ لقد جربت الكثير من الأشياء الجيدة الي لا أستحقها أيضا".

"سأغيب حتى نهاية الموسم عن فريقي وعن كأس العالم مع منتخب بلدي، حلم يعرف الجميع ما يعنيه لي، كل ما بقى لي أن أكون أقوى من أي وقت مضى".

"أشكر كل شخص، والدعوات والرسائل والحب، رغم أنها فترات صعبة، أعدكم ألا أتوقف هنا، إنها فقط أراكم قريبا، الله لا يزال يتحكم في كل شيء".

وسيغيب رودريجو حتى بداية الموسم المقبل، ولن يشارك في كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل.