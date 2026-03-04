بعد 34 عاما.. البدري يقود أهلي طرابلس لكسر الرقم القياسي التاريخي بالدوري الليبي

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 10:44

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري - أهلي طرابلس

قاد حسام البدري مدرب نادي أهلي طرابلس فريقه لكسر الرقم القياسي التاريخي بالدوري الليبي.

وكان الرقم القياسي مسجلا باسم نادي الوحدة الليبي الذي لم يتعرض للهزيمة خلال 41 مباراة متتالية.

وفاز أهلي طرابلس على الملعب الليبي بنتيجة 3-0 ضمن المرحلة 12 من المجموعة الأولى للدوري الليبي.

بهذا الفوز وصل فريق المدرب حسام البدري إلى المباراة رقم 42 تواليا في الدوري الليبي بدون هزيمة ليسكر الرقم المسجل باسم نادي الوحدة في عام 1992.

وقال البدري عبر حساب ناديه على فيسبوك: "أهنئ اللاعبين ومجلس إدارة وجماهير أهلي طرابلس على الوصول إلى هذا الرقم التاريخي".

وأضاف "هذا الإنجاز سيظل محفور في تاريخنا جميعا، وجاء بعد مجهود رائع من الجميع، وأهديه لجماهير النادي العظيمة".

وسجل عزو المريمي، وحمدو الهوني، وبابلو الصباغ أهداف نادي أهلي طرابلس في شباك نادي الملعب.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 32 نقطة، فيما توقف رصيد الملعب عند 13 نقطة بالمركز السادس.

يذكر أن البدري حصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الليبي بالموسم المنصرم.

كما نجح البدري في تحقيق الثلاثية المحلية (الدوري + الكأس+ السوبر).

حسام البدري أهلي طرابلس الدوري الليبي
