مواعيد مباريات الأربعاء 4 مارس - مواجهات نارية في إنجلترا.. ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد نيوكاسل

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

برايتون × أرسنال.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

فولام × وست هام.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

أستون فيلا × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

نيوكاسل × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × ريال أوفييدو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

هامبورج × باير ليفركوزن.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

كأس فرنسا

لوريان × نيس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

أولمبيك مارسيليا × تولوز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

نصف نهائي كأس إيطاليا

لاتسيو × أتالانتا.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.

