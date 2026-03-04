مواعيد مباريات الأربعاء 4 مارس - مواجهات نارية في إنجلترا.. ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 10:28
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
برايتون × أرسنال.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
فولام × وست هام.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
أستون فيلا × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
نيوكاسل × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
رايو فايكانو × ريال أوفييدو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الألماني
هامبورج × باير ليفركوزن.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.
كأس فرنسا
لوريان × نيس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
أولمبيك مارسيليا × تولوز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
ريال سوسيداد × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
نصف نهائي كأس إيطاليا
لاتسيو × أتالانتا.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا