فليك: أتوقع غياب ثنائي برشلونة بين 3 أو 4 أسابيع.. وفخور بالأداء ومحبط من النتيجة

أعرب هانز فليك مدرب الفريق برشلونة عن فخره بأداء الفريق أمام أتلتيكو مدريد رغم الخروج من كأس الملك.

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال هانز فليك عبر قناة النادي: "سنعلم الأربعاء موقف جول كوندي وأليخاندرو بالدي، لكن ربما يمتد غيابهم إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وتابع "بالتأكيد فخور بما قدمناه أمام أتلتيكو مدريد لكننا نشعر بالإحباط أيضا، كانت لدينا فرص لتسجيل الرابع والخامس ولم ننجح".

وشدد "فخورون بالأداء ومحبطون من النتيجة، لكننا قدمنا كل شيء وهذا ما كنت أريد رؤيته من اللاعبين".

وبسؤاله عن المنافسة في المتبقي من الموسم أجاب "علينا السير خطوة بخطوة لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام لذلك الأمر ليس سهلا على الإطلاق".

واختتم فليك تصريحاته "الآن نفكر في التعافي قبل اللعب مجددا، وأنا غير سعيد بالإصابات التي حدثت أمام أتلتيكو مدريد".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.