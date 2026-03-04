فليك: أتوقع غياب ثنائي برشلونة بين 3 أو 4 أسابيع.. وفخور بالأداء ومحبط من النتيجة

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 01:00

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

أعرب هانز فليك مدرب الفريق برشلونة عن فخره بأداء الفريق أمام أتلتيكو مدريد رغم الخروج من كأس الملك.

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال هانز فليك عبر قناة النادي: "سنعلم الأربعاء موقف جول كوندي وأليخاندرو بالدي، لكن ربما يمتد غيابهم إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع".

أخبار متعلقة:
ريمونتادا غير مكتملة.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويودع كأس ملك إسبانيا تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد

وتابع "بالتأكيد فخور بما قدمناه أمام أتلتيكو مدريد لكننا نشعر بالإحباط أيضا، كانت لدينا فرص لتسجيل الرابع والخامس ولم ننجح".

وشدد "فخورون بالأداء ومحبطون من النتيجة، لكننا قدمنا كل شيء وهذا ما كنت أريد رؤيته من اللاعبين".

وبسؤاله عن المنافسة في المتبقي من الموسم أجاب "علينا السير خطوة بخطوة لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام لذلك الأمر ليس سهلا على الإطلاق".

واختتم فليك تصريحاته "الآن نفكر في التعافي قبل اللعب مجددا، وأنا غير سعيد بالإصابات التي حدثت أمام أتلتيكو مدريد".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.

برشلونة فليك
نرشح لكم
رافينيا: أخرج فخورا وعلينا أن نرفع رؤوسنا.. هدفنا الآن الدوري وأبطال أوروبا ريمونتادا غير مكتملة.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويودع كأس ملك إسبانيا انتهت كأس إسبانيا - برشلونة (3)-(0) أتلتيكو مدريد.. ثلاثية لا تكفي تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد لاعب خيتافي: روديجير تدخل ضدي عن عمد.. وإذا كنت بمكانه لعوقبت حتى نهاية الموسم حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت
أخر الأخبار
فان دايك: كنا سيئين أمام ولفرهامبتون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: أتوقع غياب ثنائي برشلونة بين 3 أو 4 أسابيع.. وفخور بالأداء ومحبط من النتيجة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت: من الجيد أننا سنواجه ولفرهامبتون مرة أخرى بعد أيام 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رافينيا: أخرج فخورا وعلينا أن نرفع رؤوسنا.. هدفنا الآن الدوري وأبطال أوروبا 58 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد – الزمالك يهزم البنك الأهلي ويواصل مطاردة الأهلي في سباق الصدارة 59 دقيقة | كرة يد
إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر ساعة | الكرة الأوروبية
هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524508/فليك-أتوقع-غياب-ثنائي-برشلونة-بين-3-أو-4-أسابيع-وفخور-بالأداء-ومحبط-من-النتيجة