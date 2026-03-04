رافينيا: أخرج فخورا وعلينا أن نرفع رؤوسنا.. هدفنا الآن الدوري وأبطال أوروبا

أعرب رافينيا لاعب برشلونة عن فخره بأداء فريقه رغم توديع كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

وشدد رافينيا على أن الفريق سيقاتل حتى النهاية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة البطولة بعدما فشل في تعويض فارق مباراة الذهاب، رغم فوزه 3-0 في لقاء الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي، وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال رافينيا عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع سبورت: "أخرج فخورا جدا بهذا الفريق، إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة فسيكون لدينا نهاية موسم رائعة".

وأضاف: "في الحقيقة نحن من يجب أن نشكر الجماهير، كانوا مذهلين، عندما نلعب على أرضنا نحتاج إلى أن نشعر بدعمهم، هذا أمر مهم جدا لنا. أعتقد أن الجماهير فخورة بنا".

وتابع: "قدمنا كل ما لدينا، أتلتيكو لعب بشكل جيد جدا، فعلنا كل ما بوسعنا وكان ينقصنا القليل".

وشدد رافينيا "نشعر بخيبة أمل لعدم الوصول إلى النهائي، لكن لدينا إيجابيات أكثر من السلبيات".

وأكمل "دخلنا المباراة بشدة ورغبة كبيرة في العودة. أتلتيكو حسم الأمور في مباراة الذهاب ويجب أن نعترف بذلك".

واختتم تصريحاته قائلا: "علينا أن نرفع رؤوسنا، غدا يوم جديد، يجب أن نغادر ونحن فخورون بما قدمناه. الآن نفكر في عطلة نهاية الأسبوع. نحو الدوري الإسباني ودوري الأبطال، هذا هو هدفنا".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.