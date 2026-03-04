كرة يد – الزمالك يهزم البنك الأهلي ويواصل مطاردة الأهلي في سباق الصدارة

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 00:49

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 32-32 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري رجال كرة اليد.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بفارق نقطة واحد بنتيجة 16-15، واستمر تفوق الأبيض إلى نهاية المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 19.5 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 21 نقطة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - سبورتنج يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي.. والأحمر يتمسك بصدارة الدوري كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في رابع جولات دوري المحترفين

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل جولة من ختام الدور الأول.

وينتظر الأهلي نتيجة الزمالك أمام البنك الأهلي بعد قليل في ختام الجولة الخامسة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16.5 نقطة بينما البنك الأهلي يحل ثالثا برصيد 15.5 نقطة.

وكان كل فريق قد تأهل بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

الزمالك كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - سبورتنج يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي.. والأحمر يتمسك بصدارة الدوري بتواجد 5 مصري محترف.. أون سبورت تحصل على حقوق بث الدوري الإسباني لكرة اليد كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في رابع جولات دوري المحترفين يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 للدوري الفرنسي كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. مصر تواجه أيسلندا مباراتين في توقف مايو كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد كرة يد - الاتحاد يكشف جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
فان دايك: كنا سيئين أمام ولفرهامبتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: أتوقع غياب ثنائي برشلونة بين 3 أو 4 أسابيع.. وفخور بالأداء ومحبط من النتيجة 21 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت: من الجيد أننا سنواجه ولفرهامبتون مرة أخرى بعد أيام 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رافينيا: أخرج فخورا وعلينا أن نرفع رؤوسنا.. هدفنا الآن الدوري وأبطال أوروبا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد – الزمالك يهزم البنك الأهلي ويواصل مطاردة الأهلي في سباق الصدارة 33 دقيقة | كرة يد
إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524505/كرة-يد-الزمالك-يهزم-البنك-الأهلي-ويواصل-مطاردة-الأهلي-في-سباق-الصدارة