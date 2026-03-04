كرة يد – الزمالك يهزم البنك الأهلي ويواصل مطاردة الأهلي في سباق الصدارة

حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 32-32 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري رجال كرة اليد.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بفارق نقطة واحد بنتيجة 16-15، واستمر تفوق الأبيض إلى نهاية المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 19.5 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 21 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل جولة من ختام الدور الأول.

وينتظر الأهلي نتيجة الزمالك أمام البنك الأهلي بعد قليل في ختام الجولة الخامسة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16.5 نقطة بينما البنك الأهلي يحل ثالثا برصيد 15.5 نقطة.

وكان كل فريق قد تأهل بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.