التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر

حسم التعادل السلبي مواجهة كومو ضد إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

واستضاف كومو فريق إنتر في افتتاح نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان كومو الأخطر خلال مجريات اللقاء مع تراجع إنتر للدفاع في مباراة الذهاب.

ويعتبر ذلك هو التعادل الأول في تاريخ مواجهات إنتر ضد كومو في مختلف المسابقات.

وتواجه الفريقان ست مرات من قبل في مختلف المسابقات وفاز النيرازوري في المباريات الستة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 أبريل المقبل.

وعلى جانب آخر يستضيف لاتسيو فريق أتالانتا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الذهاب.

وسبق وأن توج إنتر بلقب كأس إيطاليا 9 مرات سابقة آخرهم في 2023.

وكان نهائي النسخة الماضية بين فريقي بولونيا وميلان، وحسم بولونيا وقتها اللقب بهدف دون مقابل.