ريمونتادا غير مكتملة.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويودع كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 00:15

كتب : محمد سمير

رافينيا - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

فشل فريق برشلونة في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا رغم انتصاره الكبير على أتلتيكو مدريد.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وتغلب برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل.

لينتهي مجموع المباراتين بنتيجة 4-3 لصالح أتلتيكو مدريد.

وينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من مباراة ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو لمواجهته في المباراة النهائية.

وكان ريال سوسيداد قد فاز خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بحماس كبير من لاعبي برشلونة من أجل تقليص فارق الأربعة أهداف مع أتلتيكو مدريد.

وتعرض جول كوندي لإصابة مبكرة في الدقيقة 13 ليشارك أليخاندرو بالدي بدلا منه.

وكاد رافينيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 لكن جاءت الكرة في الشباك الخارجية.

ونجح مارك بيرنال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 بعد مراوغة رائعة من لامين يامال لينجح بيرنال من التسجيل في الشباك الخالية.

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 49 قبل ثواني من ختام الشوط الأول.

ونجح رافينيا في الدقيقة 50 من إضافة الهدف الثاني على يمين حارس المرمى.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني دون محاولات حقيقية على المرميين.

ونجح مارك بيرنال من استغلال عرضية جواو كانسيلو في الدقيقة 72 بتسجيلها داخل شباك أتلتيكو مدريد.

وفشل برشلونة من تسجيل الهدف الرابع لمعادلة النتيجة.

وكان برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 32 لقبا.

أما أتلتيكو مدريد فكانت آخر ألقابه بكأس الملك في موسم 2012 - 2013.

وسبق وأن توج أتلتيكو مدريد بـ 10 ألقاب من كأس الملك.

برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
