الكرة النسائية - تعديل مواعيد مباريات الدوري بعد تأجيل أمم إفريقيا للسيدات

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات دوري الكرة النسائية عقب تأجيل أمم إفريقيا للسيدات.

وتأجلت النسخة السادسة عشر من أمم إفريقيا للسيدات 2026 والتي كان مقررا إقامتها في شهر مارس المقبل لآجل غير مسمى.

وكان من المعلن أن يستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل.

وتنطلق الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري للكرة النسائية يوم الإثنين المقبل الموافق 9 مارس الجاري.

بينما تختتم مباريات الدوري بالجولة الثلاثين يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 20 جولة بفارق نقطة عن وادي دجلة.

بينما يأتي مسار في المركز الثالث برصيد 49 نقطة ويمتلك الفريق 3 مباريات مؤجلة.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية من قبل تقدم الاتحاد المغربي بطلب رسمي من أجل تأجيل أمم إفريقيا للسيدات.

وأوضح التقرير أن طلب التأجيل نظرا لكثرة الالتزامات بداية بضرورة إنهاء الدوري المغربي يوم 15 مايو.

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة نيجيريا البطل التاريخي للمسابقة بالإضافة لكل من زامبيا ومالاوي.

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وكان منتخب زامبيا قد حقق برونزية نسخة 2022 ويشارك للمرة الخامسة بينما يلعب منتخب مالاوي للمرة الأولى.

