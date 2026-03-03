مران الزمالك – استشفاء الأساسيين واستمرار تأهيل عمر جابر

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري، بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

وأدى عمر جابر تدريبات تأهيلية بعدما كان يعاني من آلام أسفل الظهر.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وفي نفس الوقت واصل آدم كايد لاعب وسط الزمالك تدريباته التأهيلية، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.