كرة يد - سبورتنج يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي.. والأحمر يتمسك بصدارة الدوري

ألحق فريق الأهلي بهزيمة ثقيلة على حساب سبورتنج ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري رجال كرة اليد.

وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 35-18 في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق الأهلي بنتيجة 13-7 قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة من لاعبي الأهلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب عقب مرور 5 جولات من المرحلة النهائية.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل جولة من ختام الدور الأول.

وينتظر الأهلي نتيجة الزمالك أمام البنك الأهلي بعد قليل في ختام الجولة الخامسة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16.5 نقطة بينما البنك الأهلي يحل ثالثا برصيد 15.5 نقطة.

وكان كل فريق قد تأهل بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.