مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 22:24

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

تدرس الإدارة القانونية بالنادي الأهلي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز عقب حكم المحكمة الرياضية.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على حكم من المحكمة الرياضية يفيد بأحقيته في الحصول على دوري الموسم الماضي.

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "الإدارة القانونية بالنادي الأهلي تدرس الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس إدارة النادي بسبب الأضرار التي لحقت بالنادي من البيانات الصادرة عن بيراميدز تعقيبا على الحكم".

أخبار متعلقة:
نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي تقرير: المساكني ويان ساس يعودان للترجي قبل مواجهة الأهلي

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز.

وتقدم بيراميدز بطعن ضد تتويج الأهلي لعدم خصم 3 نقاط من رصيده.

وكان الأهلي قد قرر الانسحاب من مواجهة الزمالك خلال الدور الثاني من الموسم الماضي بسبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وقررت رابطة الأندية في البداية خصم 3 نقاط إضافة إلى نقاط المباراة من رصيد الأهلي.

وعادت الرابطة عن القرار باستخدام بند يتيح للرابطة اتخاذ القرارات المناسبة في حالة القوة القاهرة، وهو ما اعتبرته قد تحقق في تلك الحالة، لأن الوقت لم يكن يسمح باستقدام حكام أجانب بين إقامة القرعة وموعد المباراة، وهو ما يخالف بنود الدوري التي تتيح لأي فريق طلب استقدام حكام أجانب بشرط أن يكون قبل مدة مناسبة من الموعد.

وبعد عدة تأجيلات، قررت المحكمة كما أعلن الأهلي منح النادي اللقب رقم 45 في تاريخه.

الدوري المصري الأهلي بيراميدز المحكمة الرياضية
نرشح لكم
نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي بيراميدز: ندرس حيثيات حكم المحكمة الرياضية لاتخاذ طرق الطعن الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي بتواجد حسني عبد ربه.. الإسماعيلي يعلن جهازه الفني الجديد جوهر نبيل يناقش رئيس الوزراء في محاور العمل المستقبلية لوزارة الرياضة تقرير: المساكني ويان ساس يعودان للترجي قبل مواجهة الأهلي إبراهيم نور الدين: نعم أخطأت في مباراة الأهلي وطلائع الجيش 2021
أخر الأخبار
كرة يد - سبورتنج يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي.. والأحمر يتمسك بصدارة الدوري 19 دقيقة | كرة يد
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
استراحة كأس إسبانيا - برشلونة (2)-(0) أتلتيكو مدريد.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. فرصة من صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر السعودية الودية قد تقام في القاهرة ساعة | منتخب مصر
شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما ساعة | أمريكا
تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524496/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-الإدارة-القانونية-تدرس-الإجراءات-اللازمة-ضد-بيانات-بيراميدز