مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز

تدرس الإدارة القانونية بالنادي الأهلي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز عقب حكم المحكمة الرياضية.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على حكم من المحكمة الرياضية يفيد بأحقيته في الحصول على دوري الموسم الماضي.

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "الإدارة القانونية بالنادي الأهلي تدرس الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس إدارة النادي بسبب الأضرار التي لحقت بالنادي من البيانات الصادرة عن بيراميدز تعقيبا على الحكم".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز.

وتقدم بيراميدز بطعن ضد تتويج الأهلي لعدم خصم 3 نقاط من رصيده.

وكان الأهلي قد قرر الانسحاب من مواجهة الزمالك خلال الدور الثاني من الموسم الماضي بسبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وقررت رابطة الأندية في البداية خصم 3 نقاط إضافة إلى نقاط المباراة من رصيد الأهلي.

وعادت الرابطة عن القرار باستخدام بند يتيح للرابطة اتخاذ القرارات المناسبة في حالة القوة القاهرة، وهو ما اعتبرته قد تحقق في تلك الحالة، لأن الوقت لم يكن يسمح باستقدام حكام أجانب بين إقامة القرعة وموعد المباراة، وهو ما يخالف بنود الدوري التي تتيح لأي فريق طلب استقدام حكام أجانب بشرط أن يكون قبل مدة مناسبة من الموعد.

وبعد عدة تأجيلات، قررت المحكمة كما أعلن الأهلي منح النادي اللقب رقم 45 في تاريخه.