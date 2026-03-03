انتهت كأس إسبانيا - برشلونة (3)-(0) أتلتيكو مدريد.. ثلاثية لا تكفي

يستضيف برشلونة فريق أتلتيكو مدريد ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتغلب أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب على برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------

نهاية المباراة

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق85 ضغط متواصل بحثا عن هدف معادلة النتيجة

ق72 جوووووووول بيرنال يسجل الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 جووووول رافينيا من ركلة جزاء

ق49 ركلة جزاء

ق30 جووووول أول مارك بيرنال

ق15 رافينيا يسدد لكن في الشباك الخارجية

ق13 مشاركة أليخاندرو بالدي بدلا من كوندي المصاب

انطلاق المباراة